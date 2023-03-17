В Москве полиция пришла с проверкой в бары Underdog и La Virgen. Посетителям угрожали шокерами и заставляли подпевать «Любэ»

В московские бары Underdog и La Virgen пришла полиция из-за подозрения, что заведения могут быть причастны к финансированию вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Очевидцы сообщили «ОВД-Инфо», что полицейские пришли в бары с кувалдой и электрошоками. В районе девяти вечера в социальных сетях заведений появились сообщения, что они закрыты. «Все детали мы расскажем позже, или вы узнаете их от друзей», — говорится в инстаграме Underdog.

Телеграм-канал SOTA пишет, что ОМОН уехал из Underdog около десяти вечера. Канал сообщает, что одну из посетительниц сотрудники силовых структур заставили написать на двери заведения литеру «Z» и слова «За Россию».

По информации SOTA, в самом баре изменился музыкальный репертуар после появления полиции. Корреспондент канала слышал песни Shaman, «Любэ», а также «Синий платочек» и «Хей, ой, да конь мой вороной».

В свою очередь «Медиазона» со ссылкой на сотрудника Underdog, пожелавшего остаться анонимным, пишет, что полицейские заставляли посетителей подпевать, угрожая им электрошокерами, а также просили людей с татуировками раздеться.

В то же время адвокат Константин Ерохин опубликовал скриншот переписки с, предположительно, одним из задержанных, в котором говорится, что полицейские применяли электрошок к задержанным, а также заставляли их петь гимн.

Позже «ОВД-Инфо» написал, что среди посетителей и персонала обоих заведений есть задержанные, которых увезли в ОВД по Басманному району. Их число правозащитники не уточнили. Адвокатов к задержанным не пускали.

По информации правозащитного проекта «Первый отдел», всего были задержаны около 40 человек. Большинство из них уже отпустили. Они рассказывают, что в ОВД их опрашивали сотрудники ФСБ.

Телеграм-канал «Острожно, новости» уточняет, что произошедшее сотрудники силовых ведомств объяснили «плановыми проверочными мероприятиями».