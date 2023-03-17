Умер актер Лэнс Реддик. Он снимался в франшизе «Джон Уик»

Умер американский актер Лэнс Реддик. Ему было 60 лет, сообщает TMZ.

Тело актера обнаружили в его доме в Лос-Анджелеса утром 17 марта. Причина смерти Реддика пока неизвестна. По словам источника TMZ в правоохранительных органах, смерть наступила по естественным причинам.

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Лэнс Реддик известен по ролям в сериале «Прослушка» и франшизе «Джон Уик». Он также снимался в сериалах «Грань», «Тюрьма Оз» и «Босх».

Реддик озвучивал персонажей в играх Quantum Break, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West и Destiny.