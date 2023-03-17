Путин сменил губернатора Смоленской области

Президент России Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского.

Как отмечается в документе, Островский уволен по собственному желанию.

Врио губернатора назначен Василий Анохин, который ранее возглавлял департамент регионального развития правительства России.

Островский возглавлял Смоленскую область с 2012 года. Он был переизбран на пост в 2020 году; его полномочия должны были действовать до 2025 года.

Островский — член ЛДПР. До последнего времени он был одним из двух представителей этой партии во главе региона наряду с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.