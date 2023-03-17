Эрдоган объявил, что парламент Турции проголосует по вопросу вступления Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет процесс одобрения членства Финляндии в Североатлантическом альянсе, сообщает Anadolu. Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Анкаре.

Эрдоган рассчитывает, что голосование по этому вопросу пройдет в Великом национальном собрании Турции до выборов, которые намечены на 14 мая, пишет РИА Новости.

Президент Турции отметил, что вопрос о присоединении Швеции к НАТО будет зависеть от дальнейших шагов шведских властей. Ранее Анкара потребовала, чтобы Стокгольм выдал 120 человек, обвиняемых в Турции в терроризме, но Швеция этого не сделала, сказал Эрдоган.

Согласие на вступление Финляндии и Швеции одобрили 28 из 30 стран НАТО. Кроме Турции вопрос о ратификации не рассмотрела Венгрия. Как сообщает РИА Новости, парламент Венгрии проголосует по вопросу членства Финляндии в НАТО 27 марта, а по Швеции решение примут позже.

Финляндия и Швеция объявили, что планируют вступить в НАТО, вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Страны подали совместную заявку на вступление в альянс. При этом власти Турции говорили, что готовы поддержать Финляндию, если она вступит в НАТО не в рамках одной заявки со Швецией.

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