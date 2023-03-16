«Украина не может терять времени». Глава Пентагона призвал союзников Киева ускорить поставки вооружений

Министр обороны США Ллойд Остин призвал союзников Киева ускорить поставки вооружений, чтобы не дать России затянуть войну. Соответствующее заявление министр сделал на пресс-конференции по итогам встречи по обороне Украины.

«Украина не может терять времени. Наши коллеги по Контактной группе также понимают, что мы должны быстро и в полном объеме выполнить наши обязательства, включая доставку наших бронетанковых средств на поле боя и соответствующее обучение украинских солдат. Также мы должны как можно скорее организовать поставки запчастей и наладить техническое обслуживание, необходимые для использования новых систем», — заявил Остин.

Министр добавил, что по итогам встречи члены группы подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину. В частности, он сообщил, что Швеция намерена поставить Украине 10 танков Leopard и ключевые компоненты ПВО. В свою очередь Норвегия совместно с США передадут Киеву две зенитных системы NASAMS.

Остин заявил, что Россия собирается выиграть войну на истощение, но у нее не хватит на это ресурсов.

России приходится полагаться на Иран и Северную Корею, а российским военными приходится использовать оружие времен Второй мировой войны. У России заканчиваются военные средства и заканчиваются друзья. В то же время [Владимир] Путин за год войны мог убедиться в том, что США и Контактная группа готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Путин все еще надеется, что сможет измотать Украину и пересидеть нас, однако и мы не намерены сдаваться.

Осенью 2022 года российская армия начала активно использовать дроны-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, которые в РФ переименовывают в «Герань-1» и «Герань-2».

В феврале 2023 года стало известно, что Иран передал России партию дальнобойных ударных беспилотников многократного использования. В марте Financial Times писала, что Иран готов начать поставлять российским военным баллистические ракеты, однако, по данным издания, Россия пока избегает таких закупок, поскольку опасается, что в ответ США начнут поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Также, по данным американской разведки, Россия ввиду истощения собственных запасов активно закупала артиллерийские снаряды и ракеты малой и средней дальности у Северной Кореи. Российские власти называли эти сообщения «выдумкой западных СМИ».

О чем писали западные СМИ

Россия закупает боеприпасы в Северной Корее, утверждает разведка США Западные санкции, кажется, подорвали способность Москвы самостоятельно обеспечивать армию оружием

О чем писали западные СМИ

Россия закупает боеприпасы в Северной Корее, утверждает разведка США Западные санкции, кажется, подорвали способность Москвы самостоятельно обеспечивать армию оружием