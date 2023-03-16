Суд в Тюмени расторг брак после того, как один из супругов изменил свой гендерный маркер (графу «пол») в паспорте

Центральный районный суд Тюмени удовлетворил иск прокурора, требовавшего признать недействительным брак семейной пары из-за того, что один из супругов сменил гендерный маркер в паспорте.

«Решением суда брак, заключенный между А. и Ц., признан недействительным с 29 сентября 2022 года», — сообщила объединенная пресс-служба судов Тюменской области. Как пояснил РИА Новости адвокат Павел Руснаков, представлявший интересы семейной пары, именно в сентябре 2022 года ЗАГС изменил гендерный маркер в паспорте.

В январе 2023 года прокурор обратился в суд с иском, в котором потребовал признать недействительным брак «по причине смены пола одного из лиц, состоящих в браке». В иске говорилось, что «33-летний мужчина обратился с заявлением о смене ФИО и пола с мужского на женский», а ЗАГС удовлетворил это заявление. Прокурор подал иск, руководствуясь тем, что по Семейному кодексу РФ, брак — это «союз мужчины и женщины».

Суд вынес решение по иску после прений, в которых участвовали представители прокуратуры и ЗАГСа, а адвокат Павел Руснаков представлял ответчиков. Руснаков сказал в разговоре с «Ура.ру», что это первое подобное судебное решение в России.

Как сообщает «Ура.ру», супруги вступили в брак в 2019 году. Издание 72.ru утверждает, что у пары нет детей.

Защитник семейной пары сказал, что пока не знает, будет ли обжаловать решение суда, поскольку должен переговорить с доверителями и изучить текст решения.

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