Второй западный военный окружной суд приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника РОВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева по делу о терактах в московском метро в 2010 году.

В соответствии с решением суда, Исаев также лишен звания полковника.

По версии обвинения, Исаев состоял в организации «Имарат Кавказ» и предупреждал боевиков о действиях правоохранительных органов, а также лично доставил на автомобиле одну из смертниц на автостанцию в Кизляре, откуда она уехала в Москву.

Защита настаивала на невиновности Исаева. В частности, адвокаты предоставили суду справку, свидетельствующую о том, что в день отъезда смертницы в Москву полицейский лежал в больнице и, соответственно, не мог ее сопровождать.

Как ранее отмечал «Коммерсант», обвинение против бывшего полицейского строилось на показаниях ранее осужденных боевиков, которые при этом даже не утверждали, что лично знают Исаева, и ссылались лишь на слова своих соратников, якобы осведомленных о его преступной деятельности.

Теракты на станциях «Лубянка» и «Парк Культуры» московского метро произошли 29 марта 2010 года. Взрывные устройства привели в действие смертницы; в результате погиб 41 человек, 88 получили ранения. Ответственность за взрывы взял на себя лидер «Имарата Кавказ» Доку Умаров.

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