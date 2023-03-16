Правительство Таиланда будет экстрадировать россиян, находящихся в розыске

Правительство Таиланда одобрило проект договора об экстрадиции между РФ и Таиландом, сообщает таиландская газета The Nation.

Принятый проект договора соответствует соглашениям об экстрадиции, которые Таиланд заключил с другими странами, сообщила официальный представитель правительства Таиланда Рачада Дхнадирек. Она отметила, что соглашение с Россией не требует одобрения парламента.

Президент России Владимир Путин 10 февраля 2022 года одобрил предложение правительства РФ подписать договор с Таиландом о взаимной выдаче лиц, находящихся в розыске и преследуемых уголовно.

За год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, по данным Al Jazeera на февраль 2023 года, в Таиланд переехали десятки тысяч россиян. С 1 ноября 2022 года по 21 января 2023 года на остров Пхукет прибыли более 233 тысяч россиян. По информации Тайского информационного центра недвижимости, в 2022 году россияне купили почти 40% всех кондоминиумов, проданных иностранцам на Пхукете.

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