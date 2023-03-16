Парламент Молдовы утвердил переименование государственного языка с молдавского на румынский

Парламент Молдовы принял во втором, окончательном чтении законопроект, предусматривающий изменение во всех законодательных актах, в том числе в Конституции страны, названия государственного языка с молдавского на румынский. Об этом сообщает «Интерфакс».

За принятие закона проголосовали депутаты президентской партии «Действие и солидарность» (PAS), у которой в парламенте большинство. Против выступила фракция коммунистов и социалистов. Как отмечает молдавское издание NewsMaker, депутаты от оппозиции предложили исключить законопроект из повестки заседания, но их предложение не набрало необходимого числа голосов. Они также вывесили несколько баннеров: «Конституция Молдовы: Молдова, молдаване, молдавский», «Народ суверенен. PAS — тиран».

PAS внесла законопроект в парламент 27 февраля. Он предусматривает реализацию решения Конституционного суда от декабря 2013 года, в котором говорилось, что определение «молдавский язык» в Конституции необходимо заменить на «румынский».

Конституционный суд постановил, что Декларация независимости Молдовы, в которой говорится, что государственным языком является румынский, превалирует над Конституцией. В Конституции сейчас говорится, что государственным языком республики является «молдавский на основе латинской графики». Решение КС имело обязательную силу, но до сих пор не было принято парламентом.

Предложение партии «Действие и солидарность» поддержала Академия наук Молдовы. В своем заявлении она отмечала, что принятие законопроекта положит конец «бесконечным дискуссиям по этому вопросу, всем спекуляциям, которые ведутся в течение нескольких десятилетий».

В декабре 2020 года после вступления в должность президента Молдовы Майи Санду на официальном сайте президента страны государственный язык был изменен с молдавского на румынский.

Молдавский и румынский языки относятся к балкано-романской подгруппе романских языков и являются родственными. Некоторые лингвисты считают «молдавский» и «румынский» разными наименованиями одного языка, другая часть называет молдавский самостоятельным восточно-романским языком.