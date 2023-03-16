Над Белгородом система ПВО сбила две ракеты. Повреждены несколько жилых и административных зданий

В ночь на 16 марта система ПВО сбила две ракеты над Белгородом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, повреждены фасада нескольких административных и жилых зданий, жители не пострадали.

В местных пабликах сообщалось об упавших недалеко от центра города — на Вокзальной улице — обломках ракеты, которые повредили проезжую часть.

За последние четверо суток, заявил губернатор Белогородской области утром 16 марта, в результате «активности со стороны противника» 58 домов получили повреждения, пострадал 31 частный автомобиль.

«Восстановительные работы уже начались. Держу ситуацию на своем контроле. Все необходимые средства для восстановления жилых зданий и частного транспорта у нас есть», — добавил Гладков.

Из Белгородской области, граничащей с Украиной, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину регулярно поступают сообщения об обстрелах приграничных районов и работе систем ПВО, в том числе над Белгородом. По данным властей региона, за год войны в Белгородской области из-за обстрелов погибли не менее 25 мирных жителей, около 100 получили ранения.