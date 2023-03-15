На концерте Данилы Поперечного в Ташкенте выключали микрофон всякий раз, когда он говорил о Путине и войне

Российский стендап-комик Данила Поперечный заявил, что организаторы его концерта в Ташкенте подвергли цензуре часть его выступления, «когда шутка или тема хотя бы косвенно касалась актуальной повестки». Об этом он рассказал в инстаграме.

«Они даже самостоятельно вырезали без согласования шутку из открывашки концерта, где просто было слово „Россия“. В итоге как минимум 50 минут материала было „замьючено“ по указке местных правоохранительных органов. Почувствовал себя как дома», — написал Поперечный после концерта, прошедшего 14 марта.

Ташкентское издание «Газета.uz» сообщило, что, по словам очевидцев, микрофон выключали, когда Поперечный говорил о российском вторжении в Украину, президенте РФ Владимире Путине и политике. Один из зрителей концерта заявил в комментариях к новости «Газета.uz», что видел, как «люди из органов в штатском» увели с концерта людей, которые кричали «Слава Украине!» и выступали за окончание войны.

Данила Поперечный извинился перед зрителями и сообщил, что готов вернуть деньги за билеты.

Данила Поперечный после полномасштабного российского вторжения в Украину, как и некоторые другие российские артисты, уехал из России. Поперечный выступил против войны и опубликовал в соцсетях 18-минутное видео о своем отношении к происходящему, но позднее удалил его по требованию Роскомнадзора.