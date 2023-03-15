Инфляция в Аргентине превысила 100%. Такого не было 30 лет

Инфляция в Аргентине достигла самого высокого уровня за последние три десятилетия, превысив 100% в годовом выражении впервые с 1991 года, сообщает The Financial Times со ссылкой на данные Национального института статистики и переписи (INDEC).

Издание пишет, что в феврале 2023 года инфляция в Аргентине ускорилась на 6,6%, а суммарные показатели за первые два месяца 2023 года свидетельствуют о росте стоимости товаров на 13,1%.

За 12 месяцев инфляция в Аргентине достигла 102,5%, превзойдя уровень 1991 года, когда она составила 102,4%, пишет местное издание Ambito.

Как отмечает Financial Times, в Аргентине принята государственная программа контроля цен, в стране заморожены цены на 1700 товаров. Однако она не повлияла на ситуацию принципиально — по данным Ambito, за минувший месяц продукты питания в Аргентине подорожали почти на 10%.

В Аргентине продолжается рецессия. Аналитики прогнозируют, что в 2023 году экономика страны сократится на 3%.