Умер правозащитник и диссидент Сергей Григорьянц

Умер диссидент и правозащитник Сергей Григорьянц. Об этом в фейсбуке написала его дочь Анна.

Григорьянцу был 81 год. Причины его смерти не уточняются.

Во времена СССР Григорьянц дважды сидел в тюрьме по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде». В 1975 году его приговорили к пяти годам, затем в 1983 году — еще к семи годам. Он вышел на свободу после начала Перестройки в 1987 году.

В советское время Григорьянц распространял в самиздате информацию о нарушениях прав человека в СССР; позже издавал журнал «Гласность» с критикой коммунистической системы. Впоследствии он основал и возглавил одноименный правозащитный фонд.

Григорьянц жестко критиковал политику президента РФ Владимира Путина. В 2014 году после аннексии Крыма он подавал жалобу в Гаагу с требованием суда над Путиным.