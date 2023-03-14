ISW: повышая призывной возраст, Кремль отказывается от тотальной мобилизации в России

Законопроект Госдумы о повышении призывного возраста в России свидетельствует о том, что Кремль не планирует в будущем проводить тотальную мобилизацию в стране. Об этом в ежедневной сводке пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Согласно поправкам к закону «О воинской обязанности», внесенным в Госдуму 13 марта, возраст призыва в три этапа увеличат с 18 до 21 года, а предельный возраст — сразу же с 27 до 30 лет. Соответствующую реформу армии в декабре 2022 года анонсировал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Немедленное повышение предельного возраста, вероятно, направлено на расширение возрастного диапазона призыва, чтобы удовлетворить часть нынешних потребностей Вооруженных сил РФ в Украине, а также сократить общие требования по призыву в последующие годы», — говорится в отчете ISW. При этом постепенное повышение минимального возраста по сути даст отсрочки будущим призывникам, отмечают аналитики.

Эксперты предполагают, что таким образом Кремль пытается оградить новое поколение россиян от демографических и социальных последствий конфликта в Украине. Также схема повышения призывного возраста может свидетельствовать о том, что российские власти не ожидают, что война в Украине продлится дольше, чем следующие три года, пишет ISW, делая вывод, что Кремль по-прежнему крайне не приемлет перспективу полной мобилизации.

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