Депутаты Верховной Рады предложили официально называть политический режим в России «рашизмом»

В Верховной Раде зарегистрирован проект заявления «Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических основ и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических».

Как отмечает издание «Страна», среди авторов проекта значатся парламентарии от правящей партии «Слуга народа», поэтому у документа большие шансы быть принятым.

Вот что говорится в пояснительной записке в качестве обоснования для принятия постановления:

Жестокая, неспровоцированная война Российской Федерации против Украины разоблачила всему миру реальную сущность политического режима В. Путина, как неоимперской, тоталитарной диктатуры, которая подражает худшим практикам прошлого и воплощает идеи фашизма и национал-социализма в современной версии русского фашизма (рашизма).

Этим заявлением Верховная Рада осуждает «рашистский режим» Владимира Путина и призывает международное сообщество присоединиться к признанию действующего политического режима РФ преступным, говорится в документе.

В настоящее время проект заявления передан на рассмотрение парламентского комитета. После принятия текст заявления планируют передать в ООН, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО и правительства и парламенты иностранных государств.