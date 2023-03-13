В 2022 году из СИЗО и колоний России впервые никто не сбежал

В 2022 году из следственных изоляторов (СИЗО) и исправительных колоний России не было совершено успешных побегов. Это произошло впервые в современной истории страны, заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев.

«Впервые в современной истории уголовно-исполнительной системы благодаря слаженным действиям личного состава побегов из-под охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, не допущено», — заявил Гостев на коллегии ФСИН по итогам работы за предыдущий год (цитата по ТАСС).

РБК отмечает, что в августе 2022 года из ИК-38 в городе Березники Пермского края сбежали двое осужденных, однако через два дня их поймали.

В 2019 году пресс-служба ФСИН сообщала, что за 25 лет число побегов из российских СИЗО и колоний сократилось в 140 раз: в 1994 году их было 140, в 2000-м — 25, в 2010-м —11, в 2015-м — восемь, в 2018-м — один.