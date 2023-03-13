Умер нобелевский лауреат, японский писатель Кэндзабуро Оэ

В Японии в возрасте 88 лет умер лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ, сообщает телеканал NHK.

Кэндзабуро Оэ — автор нескольких десятков романов, повестей, циклов рассказов и публицистических эссе. Среди его наиболее известных произведений: «Опоздавшая молодежь», «Личный опыт», «Футбол 1860 года», «Объяли меня воды до души моей», «Игры современников», «Записки пинчраннера», «Женщины, слушающие дождевое дерево».

В 1994 году Оэ был удостоен Нобелевской премии по литературе с формулировкой: «За то, что он с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод».

Он стал вторым японским писателем — нобелевским лауреатом после Ясунари Кавабаты (1968).