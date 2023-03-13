Режиссер Всеволод Лисовский покинул Россию после двух подряд арестов за «неповиновение полиции»
Режиссер «Театра переходного периода» Всеволод Лисовский покинул Россию после того, как провел два подряд административных ареста сроком 15 суток каждый в спецприемнике подмосковного поселка Сахарово.
Утром 13 марта он улетел на самолете в Ереван, рассказала «Медузе» дочь режиссера Ева Лисовская. «Никакой слежки или чего-то еще подозрительного не было», — добавила она.
Всеволода Лисовского задержали 10 февраля 2023 года по обвинению в «неповиновении сотруднику полиции» (статья 19.3 КоАП). Ему назначили 15 суток ареста и отправили в Центр временного содержания мигрантов в поселке Сахарово.
Лисовский должен был выйти на свободу 26 февраля, однако полицейские задержали его прямо на выходе из спецприемника. На режиссера составили новый протокол о «неповиновении полиции» и вновь дали 15 суток ареста. 12 марта он покинул спецприемник в Сахарово.
В мае и сентябре 2022 году Лисовского дважды задерживали во время показа спектакля по пьесе немецкого драматурга Бертольта Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи». В ноябре суд оштрафовал режиссера на 50 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» российской армии.