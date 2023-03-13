Из App Store удалили копию приложения ВТБ, размещенного под видом ресторанного справочника

Компания Apple удалила из App Store приложение «Все просто», которое предлагало онлайн-банкинг ВТБ под видом ресторанного справочника, сообщает Inc.Russia.

По данным журнала, «Все просто» появилось в магазине приложений 1 марта. В описании программы говорилось, что она позволяет следить за скидками и купонами от кафе и ресторанов. В отзывах пользователи просили не упоминать «известную аббревиатуру из трех букв».

Банк ВТБ, на 60,9% принадлежащий государству, попал под западные санкции после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В феврале санкции против банка ввели США и Великобритания, а в апреле — Евросоюз. Тогда же приложение «ВТБ Онлайн» было удалено из App Store.

В мае в App Store появился первый аналог приложения «ВТБ Онлайн» — «Прайм баланс», в августе его удалили из магазина. Ранее установленные приложения «ВТБ Онлайн» и «Прайм баланс» продолжают работать у пользователей, отмечает Inc.Russia.