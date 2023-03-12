Сенат Франции одобрил пенсионную реформу, спровоцировавшую в стране массовые протесты и забастовки

Сенат Франции одобрил законопроект пенсионной реформы, предусматривающий повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, сообщает Reuters. Реформу поддержали 195 сенаторов, 112 проголосовали «против».

После одобрения сената законопроект должна будет рассмотреть комиссия, в которую входят представители обеих палат парламента. Ожидается, что это произойдет 15 марта. Если комиссия утвердит текст документа, то вскоре в парламенте состоится финальное голосование.

При этом Reuters отмечает, что исход голосования в нижней палате парламента неочевиден, поскольку там сторонникам реформы не хватает голосов. Тем не менее даже в случае неудачи у правительства останется возможность задействовать статью 49.3 конституции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом, пишет агентство.

С января 2023 года во Франции проходят массовые акции протеста против пенсионной реформы. В последней демонстрации, которая прошла 11 марта, приняли участие около 370 тысяч человек. Одна из самых масштабных акций состоялась несколькими днями ранее — тогда на улицы вышли более миллиона человек.

Во Франции один из самых низких пенсионных возрастов в Европе. В связи с этим президент Эммануэль Макрон сделал повышение пенсионного возраста частью своей предвыборной платформы. В первый раз французские власти пытались повысить пенсионный возраст в 2019 году. Тогда это привело к масштабным протестам, которые в совокупности с начавшейся пандемией коронавируса вынудили правительство временно отказаться от реформы.

Читайте также Во Франции прошла общенациональная акция против повышения пенсионного возраста. На улицы вышли более миллиона человек