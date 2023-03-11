Обращение к президенту Украины о переименовании России в Московию набрало более 25 тысяч голосов. Владимир Зеленский переадресовал вопрос правительству

На сайте президента Украины в ноябре 2022 года была размещена петиция о переименовании «россии» в «московию», а «российской федерации» в «московскую федерацию» (в тексте обращения именно такое написание — прим. «Медуза»). Петицию разместила Валерия Шахворостова 22 ноября 2022 года. Обращение собрало более 25 тысяч подписей, и, по законам Украины, президент должен был на него отреагировать.

10 марта ответ Владимира Зеленского был опубликован. Президент Украины напомнил, что вопрос о географических наименованиях регулируется законодательством и в целом относится к компетенции правительства, кроме того, названия стран и регионов закреплены в документах ООН.

«Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия. С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности с привлечением научных учреждений, и информирование меня и автора петиции о результатах», говорится в ответе Зеленского.

Ответ Зеленского и саму петицию уже прокомментировали в своих телеграм-каналах официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Комментарии состоят, в основном, из оскорблений в адрес Владимира Зеленского и Украины в целом, а Мария Захарова сочла петицию «еще одним свидетельством попытки создания из Украины „анти-России“».

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