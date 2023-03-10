В Украине арестовали бывших руководителей государственного предприятия «Антонов» по делу об уничтожении самолета «Мрия»

Власти Украины сообщили, что подозревают бывшее руководство государственного предприятия «Антонов» в препятствовании законной деятельности ВСУ (часть 2 статьи 114-1 УК Украины), из-за чего был уничтожен самый большой в мире самолет — «Мрия». Об этом заявили СБУ и офис Генпрокурора Украины.

Дело расследуют в отношении бывшего гендиректора «Антонова» Сергея Бычкова, его заместителя Михаила Харченко и начальника подразделения по авиационной безопасности Александра Нетесова, рассказали источники «Украинской правды».

Двух фигурантов дела арестовали, третьего объявили в розыск, сообщили в ведомствах. По данным «Украинской правды», Нетесов выехал из Украины. Как отмечает СБУ, всем подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

В СБУ считают, что в январе — феврале 2022 года чиновники не дали военным организовать оборону аэродрома в Гостомеле, на котором находился самолет АН-225 «Мрия». Из-за действий топ-менеджеров «Антонова», считает следствие, российские силы смогли временно захватить аэродром, окрестные населенные пункты и уничтожить «Мрию».

Действия подозреваемых также привели к гибели человека и причинению телесных повреждений разной степени тяжести еще двум людям, добавляет Генпрокуратура.

Аэродром в Гостомеле в Киевской области подвергся массированному обстрелу в начале вторжения России в Украину. В результате был уничтожен стоявший на аэродроме самолет «Мрия», существовавший в единственном экземпляре.

Уничтоженная «Мрия» («Мечта» в переводе с украинского) стала одним из символов войны в Украине. Власти Украины заявляют, что восстановят самолет и говорят, что можно уничтожить «Мрию», но не уничтожить мечту.

Разрушенная «Мрия» на аэродроме в Гостомеле Meduza