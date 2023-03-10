В Гамбурге в церкви Свидетелей Иеговы произошла стрельба. Погибли шесть человек

В церкви Свидетелей Иеговы в Гамбурге произошла стрельба, в результате которой погибли не менее шести человек, еще 24 человека получили ранения, сообщают местные издания. Газета BILD пишет о семи погибших. Входит ли в их число стрелявший, неизвестно.

По данным Focus, нападение на церковь в районе Гросс Борстель произошло вечером 9 марта около 21:00 по местному времени (23:00 по Москве). Вскоре на место происшествия прибыла полиция, жителями близлежащих районов было предписано не покидать свои дома.

По данным полиции, нападавший покончил с собой. Информация о его личности не разглашается, мотивы преступления пока неизвестны. Правоохранительные органы классифицировали произошедшее как массовое убийство.