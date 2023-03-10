Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипотношения. Они были разорваны в 2016 году
Представители Ирана и Саудовской Аравии по итогам переговоров в Пекине подписали совместное заявление и договорились восстановить дипломатические отношения между странами. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
Согласно заявление, стороны договорились восстановить дипломатические отношения, а также открыть свои посольства и дипломатические миссии в течение максимум двух месяцев. О деталях выполнения соглашения, а также обмене послами должны договориться министры иностранных дел.
Переговоры между секретарем Совета национальной безопасности Ирана Али Шахмани и советником по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусадом Аль Айбаном проходили с 6 по 10 марта.
Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Тегенраном в январе 2016 года после того, как иранские власти раскритиковали казнь шиитского проповедника Нимр аль-Нимра, а в столице Ирана подожгли посольство Саудовской Аравии.