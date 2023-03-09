Виктор Орбан заявил о необходимости пересмотреть отношения Венгрии с Россией

Венгрии из-за «меняющейся геополитической реальности» придется пересмотреть отношения с Россией. Такое мнение на экономическом форуме в Будапеште высказал премьер страны Виктор Орбан.

По словам Орбана, хорошее взаимодействие с РФ — в интересах Венгрии, однако он опасается, что отношения Москвы c Европой в целом настолько пострадали из-за войны, что могут не восстановиться еще долгое время.

В связи с этим, считает Орбан, Венгрии стоит «серьезно подумать» над тем, какие отношения в области политики и экономики стоит выстраивать с Россией на следующие 10-15 лет.

В Европе Орбана с начала войны критикуют за недостаточную, по мнению других стран ЕС и НАТО, жесткость по отношению к РФ и президенту Владимиру Путину.

В июле Орбан заявлял о «провале антироссийской стратегии Запада» и призывал к переговорам между США и Россией для прекращения войны в Украине. В сентябре премьер Венгрии призывал снять с РФ санкции.

Венгрия — одна из немногих стран ЕС, отказавшихся помогать Украине оружием. Официально в Будапеште объясняли это заботой о собственной безопасности.

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