Виктор Орбан заявил о необходимости пересмотреть отношения Венгрии с Россией
Венгрии из-за «меняющейся геополитической реальности» придется пересмотреть отношения с Россией. Такое мнение на экономическом форуме в Будапеште высказал премьер страны Виктор Орбан.
По словам Орбана, хорошее взаимодействие с РФ — в интересах Венгрии, однако он опасается, что отношения Москвы c Европой в целом настолько пострадали из-за войны, что могут не восстановиться еще долгое время.
В связи с этим, считает Орбан, Венгрии стоит «серьезно подумать» над тем, какие отношения в области политики и экономики стоит выстраивать с Россией на следующие 10-15 лет.
В Европе Орбана с начала войны критикуют за недостаточную, по мнению других стран ЕС и НАТО, жесткость по отношению к РФ и президенту Владимиру Путину.
В июле Орбан заявлял о «провале антироссийской стратегии Запада» и призывал к переговорам между США и Россией для прекращения войны в Украине. В сентябре премьер Венгрии призывал снять с РФ санкции.
Венгрия — одна из немногих стран ЕС, отказавшихся помогать Украине оружием. Официально в Будапеште объясняли это заботой о собственной безопасности.