В центре Тель-Авива произошла стрельба. Три человека ранены

Не менее трех человек получили ранения в результате стрельбы возле кафе на улице Дизенгоф в центре Тель-Авива, сообщает The Jerusalem Post.

Пострадавших госпитализировали, один из них находится в критическом состоянии после ранения в шею. По данным Ynet, пострадавшие — трое молодых людей 20 лет.

В полиции Израиля назвали случившееся терактом, подтвердив данные о пострадавших. В ведомстве заявили, что полицейские застрелили подозреваемого в нападении.

В свою очередь полиция Тель-Авива сообщила, что ведет поиски других возможных нападавших. Как отмечает The Jerusalem Post, на записях случившегося видны два человека с оружием.

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который вместе с супругой находится с визитом в Риме, проинформировали о случившемся.

«В Тель-Авиве произошло очень тяжелое событие, теракт. Я хочу от своего имени, от имени моей жены направить пострадавшим пожелания выздоровления. С сегодняшнего вечера мы усилим меры антитеррористической безопасности», — заявил он.