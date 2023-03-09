В Берлине женщинам разрешили купаться в бассейнах топлес

Власти Берлина разрешили людям любого гендера находиться в бассейнах топлес. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на заявление департамента сената Берлина по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией.

Соответствующее решение было принято после рассмотрения иска, поданного 33-летней местной жительницей. В декабре 2022 года персонал одного из бассейнов, где она находилась топлес, потребовал от нее прикрыть грудь. Женщина отказалась, из-за чего ей пришлось покинуть бассейн.

В своем иске заявительница указала, что правила бассейна не содержали каких-либо гендерных ограничений, а от посетителей требовалось только носить купальный костюм, без уточнения, каким он должен быть.

В новом постановлении властей отмечается, что купание топлес с настоящего момента, помимо прочего, будет разрешено «для женщин или для людей с женской грудью». Это решение, подчеркнули в офисе берлинского омбудсмена, «создаст равные права для всех берлинцев — мужчин, женщин или небинарных персон».

Первым немецким городом, разрешившим купаться в бассейнах топлес, был Геттинген, находящийся в Нижней Саксонии. Это произошло в мае 2022 года. В конце года аналогичное решение приняла администрация столицы и крупнейшего города Нижней Саксонии — Ганновера.