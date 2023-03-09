Swarovski полностью уходит из России

Австрийская Swarovski решила полностью прекратить работу в России, сообщил в интервью изданию Trend генеральный директор компании Алексис Назард.

«Мы пришли к выводу, что не можем поддерживать нашу замороженную деятельность [в России]», — сказал он.

По словам гендиректора, уход Swarovski с российского рынка будет «организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения». Точный срок сворачивания бизнеса в России Назард не уточнил.

Как отмечает Trend, после российского вторжения в Украину Swarovski закрыла 12 магазинов в России и прекратила онлайн-продажи в стране, но полностью не ушла.

Swarovski занимается производством кристаллов из стекла, украшений из них, огранкой синтетических и природных драгоценных камней. Компания также производит оптическое оборудование и готовые светильники и люстры.

После российского вторжения в Украину и введенных вслед за этим западных санкций многие иностранные компании приостановили или прекратили деятельность в РФ.

Что происходит с экономикой России

Тезис о том, что Россия справилась с санкциями, — преувеличение. Просто в 2022-м одни решения Запада снижали эффективность других. Но так будет не всегда Объясняет экономист Олег Ицхоки (проект Re:Russia)

Что происходит с экономикой России

Тезис о том, что Россия справилась с санкциями, — преувеличение. Просто в 2022-м одни решения Запада снижали эффективность других. Но так будет не всегда Объясняет экономист Олег Ицхоки (проект Re:Russia)