Swarovski полностью уходит из России
Австрийская Swarovski решила полностью прекратить работу в России, сообщил в интервью изданию Trend генеральный директор компании Алексис Назард.
«Мы пришли к выводу, что не можем поддерживать нашу замороженную деятельность [в России]», — сказал он.
По словам гендиректора, уход Swarovski с российского рынка будет «организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения». Точный срок сворачивания бизнеса в России Назард не уточнил.
Как отмечает Trend, после российского вторжения в Украину Swarovski закрыла 12 магазинов в России и прекратила онлайн-продажи в стране, но полностью не ушла.
Swarovski занимается производством кристаллов из стекла, украшений из них, огранкой синтетических и природных драгоценных камней. Компания также производит оптическое оборудование и готовые светильники и люстры.
После российского вторжения в Украину и введенных вслед за этим западных санкций многие иностранные компании приостановили или прекратили деятельность в РФ.