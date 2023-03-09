Россия нанесла новый ракетный удар по Украине. Власти сообщили о взрывах в Киеве, Харькове и Одессе

Ранним утром 9 марта российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Воздушная тревога объявлялась по всей территории страны.

Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Николаеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Житомире, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Во многих регионах сработали системы ПВО.

По данным главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, российские военные нанесли около 15 ударов по Харькову и региону, целясь по объектам критической инфраструктуры. По предварительным данным, есть попадание в частный жилом дом. О пострадавших не сообщалось.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Голосеевском и Святошинском районах. В результате пострадали два человека и загорелись автомобили во дворе одного из жилых домов.

Глава военной администрации Одесской области Максим Марченко рассказал, что в ходе российского обстрела повреждены жилые дома и один объект энергетической инфраструктуры.

В ряде регионов в связи с ракетной атакой превентивно отключили электричество.

«Энергоатом» сообщает, что в результате российских ударов утром 9 марта полностью обесточена Запорожская АЭС. Компания «Укрзалізниця» («Украинская железная дорога») информирует о задержке как минимум 15 поездов.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о ракетных ударах 9 марта.

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