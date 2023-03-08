В Швейцарии четырех банкиров отправили под суд из-за денежных переводов друга Путина виолончелиста Ролдугина

Прокуратура Швейцарии заподозрила четырех банкиров в недостаточной осмотрительности при проведении финансовых операций и содействии российскому виолончелисту и другу Владимира Путина Сергею Ролдугину.

Как пишет агентство Reuters, журналисты которого ознакомились с обвинительным заключением ведомства, россиянин осуществлял крупные денежные переводы на счета в швейцарских банках без каких-либо надлежащих проверок со стороны сотрудников.

Дело будет рассмотрено в окружном суде Цюриха 8 марта. Подозреваемые — гражданин Швейцарии и трое россиян, работающих в Цюрихе. Их имена не разглашаются.

Ролдугина называют владельцем двух счетов в швейцарской «дочке» Газпромбанка, открытых в 2014 году. По версии прокуратуры, до 2016 года, когда счета были закрыты, на них поступали значительные средства из России. Обвинение полагает, что Ролдугина использовали как подставное лицо, а банкиры не приложили должных усилий, чтобы установить истинных бенефициаров средств.

«Хорошо известно, что официальный доход президента РФ составляет всего 100 тысяч франков и он якобы не богат. Но на самом деле у него есть огромные активы, которыми управляют близкие ему люди», — говорится в обвинительном заключении.

Издание Tages-Anzeiger сообщало, что всего на счета Ролдугина перевели примерно 50 миллионов швейцарских франков (почти 53,5 миллиона долларов).

Подозреваемые по делу своей вины не признают. Прокурор попросил назначить каждому из обвиняемых по семь месяцев условного срока.

Сергей Ролдугин и Владимир Путин знакомы еще с молодости, президент РФ ранее называл виолончелиста своим другом. По словам Ролдугина, он является крестным дочери Путина Марии.

Ролдугин фигурировал в «Панамском архиве» как владелец офшорных компаний, через которые проходили миллиарды долларов. Журналисты называли музыканта «хранителем» денег Путина. В 2022 году, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, власти США наложили санкции на Ролдугина.