В Карелии задержали 19-летнего активиста движения «Гражданский альянс России». ФСБ обвиняет его в «диверсии на железной дороге»

Сотрудники ФСБ задержали в карельском городе Сортавала участника общественного движения «Гражданский альянс России» Никиту Клюню.

Как рассказал глава организации Олег Филатчев, в ночь на 8 марта ему позвонили из спецслужбы и сообщили, что Клюня обвиняется в «диверсии на железной дороге». Сейчас активист находится в изоляторе временного задержания в Петрозаводске. Ему предварительно вменяют статью об организации террористического сообщества и участия в нем (статья 205.4 УК, в зависимости от тяжести наказывается лишением свободы на срок до 20 лет).

«Просто для понимания всей абсурдности предъявляемого обвинения… Никите 19 лет, очень ответственный, интеллигентный, прихожанин местной протестантской церкви. Когда он только присоединялся к нашей команде, сразу выразил желание принять участие в выборах главы своего сельского поселения. При всех характеристиках представить его неким „диверсантом“… Для этого нужно быть человеком, попросту лишенным способности мыслить логически и адекватно», — пишет Филатчев.

«Гражданский альянс России» называет себя «командой единомышленников, объединяющей молодежь, которая неравнодушна относительно ситуации, сложившейся в нашей стране». «За нами не стоит каких-либо внешних фигур, нами движет главное — желание действовать на благо России, которую мы хотим видеть передовым европейским правовым государством», — говорится на сайте организации.