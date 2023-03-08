Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова арестовали по делу о взятке автомобилем

Суд Белгорода арестовал на два месяца бывшего мэра города Антона Иванова по уголовному делу о взятке в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

Адвокат Елена Палымова рассказала, что Иванова подозревают в получении взятки в виде автомобиля стоимостью почти три миллиона рублей.

Бывшего чиновника задержали в начале марта при попытке вылететь в Узбекистан. Во время заседания Иванов заявил, что собирался покинуть Россию в поисках работы.

Судя по сообщению управления Следственного комитета по Белгородской области, преступление относится к периоду с августа 2019-го по июль 2021 года, когда Иванов занимал пост генерального директора акционерного общества «Белгородская ипотечная корпорация».

По части 6 статьи 290 УК Иванову может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

Антона Иванова избрали на пост мэра Белгорода в декабре 2021 года. В октябре 2022-го он ушел в отставку.