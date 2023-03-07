Британский архитектор Дэвид Чипперфилд стал лауреатом Притцкеровской премии 2023 года, которую присуждают за достижения в области архитектуры.

«Тонкий, но мощный, сдержанный, но элегантный, он — плодовитый архитектор, радикальный в своей сдержанности, демонстрирующий свое благоговение перед историей и культурой, почитая при этом ранее существовавшие постройки и окружающую среду», — сказано в решении жюри премии.

Дэвид Чипперфилд в 1977 году окончил Архитектурную ассоциацию в Лондоне. Работал в мастерских Ричарда Роджерса и Нормана Фостера, в 1985 году основал собственное бюро David Chipperfield Architects. Его бюро создает проекты общественных зданий и жилых домов в Азии, Европе и Северной Америке, также оно занимается городским планированием.

Жюри премии отметило такие работы Чипперфилда, как Музей реки и гребли в Англии, штаб-квартира BBC в Шотландии, галерея современного искусства Turner Contemporary. В России бюро Чипперфилда участвовало в проектах реставрации здания телеграфа в Москве и здания театра оперы и балета в Перми.

Дэвид Чипперфилд стал 52-м лауреатом Притцкеровской премии в области архитектуры.