Суд города Прокопьевска Кемеровской области приговорил к восьми месяцам исправительных работ местного журналиста Андрея Новашова, обвиненного в распространении «фейков» об армии РФ, пишет «Тайга.инфо».

По приговору Новашову также на год запрещено заниматься публицистической деятельностью.

Прокурор требовал назначить журналисту 11 месяцев исправительных работ с удержанием в бюджет 10% зарплаты, а также два года запрета на размещение информации в интернете.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили антивоенные посты Новашова во «ВКонтакте» в марте 2022 года. Журналист своей вины не признал.

Защита намерена оспорить приговор.

Андрей Новашов считается первым , которого обвинили по статье о распространении «фейков» про армию (часть 1 статьи 207.3 УК).

Последнее слово Андрея Новашова в суде

«В путинской России писать безнаказанно можно только доносы» Андрей Новашов — первый в России журналист, обвиненный в «фейках» про армию из-за несогласия с войной. Вот его последнее слово в суде

Последнее слово Андрея Новашова в суде

«В путинской России писать безнаказанно можно только доносы» Андрей Новашов — первый в России журналист, обвиненный в «фейках» про армию из-за несогласия с войной. Вот его последнее слово в суде