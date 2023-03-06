Андрею Новашову — первому в России журналисту, обвиненному в распространении «фейков» об армии, — назначили восемь месяцев исправительных работ
Суд города Прокопьевска Кемеровской области приговорил к восьми месяцам исправительных работ местного журналиста Андрея Новашова, обвиненного в распространении «фейков» об армии РФ, пишет «Тайга.инфо».
По приговору Новашову также на год запрещено заниматься публицистической деятельностью.
Прокурор требовал назначить журналисту 11 месяцев исправительных работ с удержанием в бюджет 10% зарплаты, а также два года запрета на размещение информации в интернете.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили антивоенные посты Новашова во «ВКонтакте» в марте 2022 года. Журналист своей вины не признал.
Защита намерена оспорить приговор.
Андрей Новашов считается первым журналистом в России, которого обвинили по статье о распространении «фейков» про армию (часть 1 статьи 207.3 УК).