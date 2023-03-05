Более сотни стран заключили соглашение о защите Мирового океана. К 2030 году треть его территории должна стать охраняемой

Более 100 стран-членов ООН одобрили Договор об открытом море, который предусматривает защиту частей Мирового океана, находящихся за пределами территориальных вод разных стран. Об этом пишет «Би-би-си».

Соглашение предусматривает, что к 2030 году 30% Мирового океана должно стать охраняемой территорией, чтобы защитить морскую флору и фауну. Сейчас охраняются лишь 1,2% международных вод.

В зонах, которые будут взяты под охрану в соответствии с новым соглашением, будут действовать ограничения на рыболовный промысел, маршруты судоходства и добычу полезных ископаемых.

Как пишет CNN, переговоры о заключении Договора об открытом море начались еще в 2004 году. Главными проблемами, которые препятствовали соглашению, были отработка процессов создания охраняемых районов Мирового океана и вопрос распределения морских ресурсов.