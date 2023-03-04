Умер итальянский журналист Серджо ДʼАнджело. Благодаря ему запрещенный в СССР роман Пастернака «Доктор Живаго» опубликовали во всем мире

Итальянский журналист Серджо ДʼАнджело умер в Сан-Мартино-аль-Чимино в возрасте 100 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на издательский дом Feltrinelli.

ДʼАнджело в 1950-е годы вместе с семьей жил в Москве и работал радиожурналистом. Он известен тем, что тайно вывез из СССР рукопись романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», запрещенную к публикации на родине.

В 1956 году Пастернак предложил законченную рукопись «Доктора Живаго» для публикации двум ведущим литературно-художественным журналам СССР «Новый мир» и «Знамя», но позже получил отказ, поскольку чиновники посчитали роман антисоветским. Параллельно писатель договорился об издании за рубежом и передал рукопись ДʼАнджело. В ноябре 1957 года роман впервые опубликовали на итальянском языке в переводе Пьетро Цветеремича в издательстве Feltrinelli. Вскоре за границей вышло и русское издание «Доктора Живаго», которое среди прочего читало в своем эфире «Радио Свобода», чтобы его могли услышать в СССР.

В октябре 1958 года Пастернаку за роман «Доктор Живаго» присудили Нобелевскую премию по литературе, однако он был вынужден отказаться от награды под давлением советских властей. Роман в течение трех десятилетий распространялся в СССР в самиздате и официально был опубликован только в годы перестройки. В 1989 году, уже после смерти писателя, Нобелевскую премию за него получил его сын Евгений Пастернак.