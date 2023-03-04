Российское МВД сообщило о рекордном росте преступлений по «экстремистским» статьям

Министерство внутренних дел РФ зарегистрировало в январе 2023 года 157 преступлений «террористического характера» и 134 преступления «экстремистской направленности». Эти показатели выросли на 12,1% и 157,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Отмечается, что число «экстремистских» преступлений стало рекордным за последние годы. По сравнению с январем 2019 года, когда МВД зафиксировало 35 преступлений этой направленности, в 2023-м их число выросло почти в четыре раза.

Большинство таких преступлений совершается в интернете, пишет агентство. Как ранее отмечал генпрокурор РФ Игорь Краснов, «экстремистские» действия все чаще выражаются в призывах к насилию в интернете, и особую остроту это приобрело с началом .

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

К «экстремистским» в Уголовном кодексе РФ относят статьи 280 («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), 282.1 («организация экстремистского сообщества»), 282.2 («организация деятельности экстремистской организации»), 282.3 («финансирование экстремистской деятельности»). С началом войны в Украине уголовное преследование значительно ужесточили.

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