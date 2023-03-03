«Яндекс.Музыка» удалила подкаст «Медузы» «Дедлайн» за «фейки» о войне
Источник: Meduza
Стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» по требованию Роскомнадзора заблокировал на своей платформе подкаст «Медузы» «Дедлайн», рассказывающий о российских медиа в условиях войны.
Как сообщается в письме, которое поступило в нашу редакцию 3 марта, основанием для блокировки послужила такая якобы содержащаяся в подкасте информация, запрещенная законом:
- «Ложные сообщения об актах терроризма или иная недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений»;
- «Информационные материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о специальной военной операции».
Подкаст «Дедлайн» остается доступным на других стриминговых платформах. Все эпизоды «Дедлайна» вы можете послушать на сайте «Медузы», в приложении и телеграм-канале, а также на ютьюбе.
В октябре 2022 года «Яндекс.Музыка» по требованию РКН удалила три других подкаста «Медузы» — «Что случилось», «Текст недели» и «Сигнал».
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