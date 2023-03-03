В США задержали двух американцев по обвинению в отправке авиатехнологий в Россию

В Канзасе задержали двух граждан США по обвинению в передаче авиационных технологий в Россию в обход американского экспортного контроля.

Согласно заявлению Минюста США, 59-летний Сирил (Кирилл) Грегори Байановски и 55-летний Дуглас Робертсон с 2020 года участвовали в сговоре с целью обхода экспортного законодательства США, скрывая конечных получателей услуг.

Подозреваемые управляли фирмой «КанРус», которая поставляла российским компаниям западное авиационное оборудование и ремонтировала оборудование, которое используется в самолетах российского производства, считают власти.

Так, в 2020-2021 годах фирма Байановски и Робертсона получила заказ от российской компании на ремонт авионики, среди которой было оборудование с маркировкой ФСБ. С мая по июль 2022 года компания поставляла в РФ авиационное оборудование без надлежащей лицензии через третьи страны.

Байановски и Робертсону предъявили обвинения по нескольким пунктам, в том числе их обвинили в сговоре, экспорте без лицензии товаров, попадающих под ограничения, подделке документов, а также контрабанде. Если их признают виновными, только по пунктам, которые касаются незаконного экспорта, им грозит до 20 лет лишения свободы.

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США ввели ограничения на поставку в Россию авиатехнологий после российского вторжения в Украину. Санкции также предполагают ограничения на поставку других товаров, предназначенных для российского оборонного, аэрокосмического и морского секторов экономики.

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