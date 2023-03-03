В Черногории у здания суда произошел взрыв. Один человек погиб

На входе в здание в Подгорице произошел взрыв, сообщили «Радио и телевидение Черногории» и издание Vijesti. В результате происшествия один человек погиб, семеро получили ранения. В полиции сообщили о пяти пострадавших.

Взрыв произошел в 11:35 по местному времени (13:35 мск), рассказали в управлении полиции Черногории. По предварительным данным ведомства, погибший активировал ручную гранату.

Полиция не назвала имя этого человека, сообщив только его инициалы: М.Б. Местные СМИ пишут, что взорвавший гранату — 39-летний Младен Булатович. О его мотивах не сообщается.

В момент взрыва, отмечает «Радио и телевидение Черногории», в суде находились люди, в том числе работники инстанции. Всех их эвакуировали.

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