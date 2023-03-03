Умер джазовый саксофонист Уэйн Шортер

В Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет умер джазовый саксофонист и композитор Уэйн Шортер. Информацию о смерти музыканта The New York Times подтвердил его агент.

В 1950-х Шортер стал участником бэнда Jazz Messengers, основанного джазовым барабанщиком Артуром Блэйки. В 1960-х он играл в квинтете знаменитого джазового трубача Майлза Дэвиса, который стал популярен во многом благодаря композициям Шортера.

«Footprints» — знаменитая композиция Шортера для квинтета Дэвиса. Здесь квинтет исполняет ее в Швеции в 1967 году Herbie Hancock

Шортер известен тем, что смешивал джаз с другими музыкальными направлениями, такими как латино и рок. В 1970-х он стал одним из основателей джаз-фьюжн группы Weather Report.

The Guardian называет коллективы, в которых играл Шортер, тремя великими джаз-бэндами XX века.

Шортер выпускал сольные альбомы, а также много лет сотрудничал с гитаристом Карлосом Сантаной и принимал участие в записи 10 альбомов певицы Джони Митчелл. Он обладатель 12 премий «Грэмми», последнюю из которых получил в 2023 году.

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