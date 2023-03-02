В Аргентине половина жителей страны осталась без электричества

Более 20 миллионов жителей остались без электричества, сообщает газета La Nacion.

По информации издания, на фоне 35-градусной жары на пастбищах произошел пожар, который затронул высоковольтную линию электропередачи, из-за чего, в свою очередь, от сети отключилась атомная электростанция «Атуча I».

Из-за происшествия, случившегося около 16:00 по местному времени 1 марта (в 1:00 мск 2 марта), без света остались большая часть столичного района Буэнос-Айреса и несколько провинций Аргентины.

Без электричества остались около 40% потребителей, или примерно шесть миллионов домов. Кроме того, из-за случившегося произошел сбой в работе транспорта, а производственные предприятия остановились. Также проблема повлияла на водоснабжение.

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