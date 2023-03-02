Самарского коммуниста, посмотревшего послание Путина с лапшой на ушах, обвинили в «дискредитации» армии

Полиция составила административный протокол о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) на депутата Самарской областной думы от КПРФ Михаила Абдалкина. Как следует из карточки дела, материалы рассмотрит 7 марта суд города Новокуйбышевска. На это обратил внимание «Коммерсант».

22 февраля Абдалакин опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором он смотрит послание Владимира Путина Федеральному собранию с макаронами на ушах. «Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», — подписал видео депутат.

МИХАИЛ АБДАЛКИН

В Самарской думе объявили «публичное порицание» Михаилу Абдалкину за этот поступок и предложили КПРФ исключить депутата из партии.

Сам Абдалкин, говоря о составленном на него протоколе, заявил: «Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность».

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