Очевидцы сообщили о взрыве в пригороде Коломны

Вечером 2 марта в районе подмосковной Коломны были слышны звуки взрыва.

По данным Baza, взрыв произошел в одном из соседних сел около 21:30 и был слышен практически во всех районах города.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором слышен звук взрыва. О взрыве также пишут в соцсетях очевидцы.

В пресс-службе администрации Коломны заявили РИА Новости, что на место предполагаемого взрыва выехали экстренные службы, деталей произошедшего пока нет.

28 февраля в Коломенском районе Подмосковья в деревне Губастово в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Газпрома» упал беспилотник. Как утверждали СМИ со ссылкой на ФСБ, дрон был начинен взрывчаткой C-4. В результате инцидента никто не пострадал.

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