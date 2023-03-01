В России заблокировали фотобанк Shutterstock из-за «деструктивных материалов»

Роскомназор объявил, что ограничил доступ к сайту американского фотобанка Shutterstock, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Shutterstock заблокировали на основании решения Роспотребнадзора. «Ранее на сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент», — заявили в Роскомнадзоре.

В ведомстве добавили, что готовы разблокировать сайт фотобанка после того, как с его страниц удалят запрещенную информацию.

В 2019 году Роскомнадзор блокировал некоторые страницы Shutterstock из-за контента, оскорбляющего государственные символы России. После удаления такой информации доступ к Shutterstock восстановили.

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