«Разрешаю. С богом!» Путин открыл Большую кольцевую линию метро в Москве

В Москве открыли движение по всей длине Большой кольцевой линии метро.

В эксплуатацию с 1 марта введены девять станций — «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, а старт движению по видеосвязи дал президент России Владимир Путин.

«По традиции я прошу вашего разрешения на пуск большого кольца метро», — сказал Собянин. «Разрешаю. С богом!» — ответил Путин. Президент также заявил, что намерен показать новую ветку председателю КНР Си Цзиньпину.

В связи с открытием новой линии метро в течение пяти дней проезд по ней будет бесплатным.

Большая кольцевая линия стала одиннадцатой веткой московского метро. В ее состав входит бывшая Каховская линия из трех станций. Всего на линии 31 станция, а ее общая протяженность составляет 70 километров. Первый участок линии был открыт в 2018 году.