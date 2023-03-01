Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО

Депутаты финского парламента большинством голосов одобрили присоединение страны к Североатлантическому альянсу. За вступление Финляндии в НАТО, сообщает Reuters, на заседании 1 марта проголосовали 184 депутата из 200, семеро были против, еще один воздержался.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Финляндия и Швеция подали совместную заявку на вступление в НАТО вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Для того, чтобы новые страны приняли в альянс, требуется согласие всех 30 государств, входящих сейчас в НАТО.

Пока заявку Швеции и Финляндии не одобрили только Венгрия и Турция. Парламент Венгрии 1 марта начал процедуру ее одобрения. Власти Турции, в свою очередь, выдвинули ряд условий, заявляя, что после их выполнения поддержат вступление Швеции в НАТО. При этом Турция дала понять, что готова поддержать Финляндию, если эта страна согласится вступать в альянс не в рамках совместной заявки с Швецией.

Читайте также

Турция продолжает угрожать, что не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО Анкара требует, чтобы Стокгольм выдал ей курдских активистов и политических оппонентов Эрдогана

Читайте также

Турция продолжает угрожать, что не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО Анкара требует, чтобы Стокгольм выдал ей курдских активистов и политических оппонентов Эрдогана