Минобрнауки РФ назначило проверку РУДН из-за выставки украинской культуры

Министерство науки и высшего образования РФ организовало проверку в отношении Российского университета дружбы народов (РУДН), где провели выставки земляческих организаций университета, в том числе землячества Украины.

Служебную проверку назначил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщил ТАСС замглавы ведомства Константин Могилевский. Он пообещал, что по результатам проверки «виновные будут наказаны».

Константин Могилевский назвал недопустимым, что в стенах РУДН появились флаги Украины. «Вывешивание флагов государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим, государства, вооруженные формирования которого под этими флагами убивают, абсолютно недопустимо и не имеет отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры», — сказал чиновник.

В конце февраля в РУДН прошли выставки земляческих организаций университета. Издание Readovka сообщило, что на выставке украинского землячества вывесили флаги Украины — напротив поздравлений с Днем защитника Отечества. Одна из студенток рассказала, что выставку Украины согласовал проректор по работе со студентами РУДН Сергей Базавлук. После первых публикаций СМИ против университета выступили российские пропагандисты и «патриотические» телеграм-каналы.

28 февраля Студенческий совет РУДН выпустил в ВК заявление (его репостнули в паблике вуза). В нем сказано, что реакция на проведение выставок земляческих организаций «не порождает никаких эмоций, кроме ужаса и непонимания». Представители совета отметили, что во время войн люди всегда «оставались людьми», а «в век расцвета технологий и глобализации» они не должны становиться «заложниками информационной войны».

«Мы, студенты самого интернационального университета страны, не готовы закрывать глаза на притеснения и угнетения других по национальному признаку», — сказано в заявлении.

В прошлые годы РУДН уже проводил в университете выставки украинской культуры.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.