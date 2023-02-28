Воздушное пространство над Санкт-Петербургом временно закрыли из-за «неопознанного объекта»

Обновление. Небо над Санкт-Петербургом начали открывать, сообщили Baza и «112» около 11:50 по московскому времени. По их информации, план «Ковер», который объявляют при появлении в небе неопознанных объектов, отменен. Судя по данным Flightradar, первые рейсы отправились на посадку в Пулково.

Небо над Санкт-Петербургом закрыто для авиарейсов, временно не принимает и не отправляет самолеты аэропорт Пулково. Об этом, в частности, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По данным Baza, в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер», который объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. В воздух подняты истребители, а гражданские рейсы переведены в «зону ожидания». Regnum пишет, что в небе находятся Су-35 и МиГ-31.

Издание «Фонтанка» утверждает, что министерство обороны РФ передало в службу Пулково информацию о том, что в 160-200 километрах от Петербурга замечен неопознанный объект. Телеграм-канал «112» сообщил, что «объект похож на большой беспилотник». Воздушное пространство в радиусе 200 километров вокруг Пулково закрыто до 13:20 мск на всех высотах, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

В правительстве Санкт-Петербурга сообщили в ВК, что «в аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов», а сам аэропорт и его службы «работают в штатном режиме». Ранее в сообщении властей говорилось, что аэропорт Пулково «временно не принимает и не отправляет самолеты». Причины в городском правительстве не называли.

«Аэрофлот» отменил рейсы из Санкт-Петербуга, вылетающие до 16:00 28 февраля. В аэропорту Внуково сообщили, что несколько самолетов, вылетевших в Санкт-Петербург из Москвы, вернулись обратно, возможны переносы рейсов.

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