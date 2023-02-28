В работе «Яндекс.Музыки» и «Яндекс.Еды» произошел сбой

Сайт и приложение «Яндекс.Музыки» перестали открываться у части пользователей. Также не работают умные колонки с «Алисой».

В «Яндексе» сообщили РБК, что «у ряда пользователей возникают трудности с доступом к „Яндекс.Музыке“». Компания работает над решением проблемы.

Сбой также затронул сервис доставки еды «Яндекс.Еда». При попытке воспользоваться приложением некоторые пользователи видят предупреждение «Возможны сбои в работе сервиса» или «Сейчас возможны трудности с заказами».

У части пользователей не работают другие сервисы «Яндекса»: «Лавка», «Маркет», «Диск», «Метрика», «Директ», «Кинопоиск», Delivery Club и сервис подписки «Яндекс 360».

Это второй крупный сбой в работе «Яндекса» за месяц. 6 февраля сбой произошел в работе большинства сервисов «Яндекса», в том числе не работали «Поиск» и «Карты».